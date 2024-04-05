IT-специалисты чаще всего приобретают жилье бизнес— и комфорт-класса

Фото: Максим Платонов

IT-специалисты, предприниматели, работники сферы здравоохранения, государственного и муниципального управления чаще всего приобретают жилье бизнес- и комфорт-класса. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование Level Group.

Чаще всего жилье бизнес-класса приобретают сотрудники крупных IT-компаний, программисты и аналитики. Их доля составляет 21% от общего числа покупателей квартир бизнес-класса и чуть меньше — 16% — от общего числа покупателей жилья в комфорт-классе. Предприниматели и владельцы бизнеса в сфере торговли также активно приобретают жилье в бизнес- и комфорт-классе, их доля составляет 13%.

На втором месте по доле покупок в бизнес- и комфорт-сегментах — представители здравоохранения, государственного и муниципального управления, юридической сферы. На них приходится около 8% покупок. Чуть реже жилье бизнес- и комфорт-класса приобретают специалисты из науки и образования, а также промышленности: металлургии, добывающей, легкой и пищевой. Их доля среди покупателей не превышает 5%.

Однако льготные кредиты на покупку жилья для айтишников оказались не такими доступными и популярными, как их позиционируют власти, о чем «Реальное время» рассказало в аналитической статье.

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