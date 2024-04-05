Убыточный ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей
ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей, узнало «Реальное время» из сайта «Госзакупок».
Согласно информации, Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2 планирует совершить закупку мужских сорочек голубого цвета с 38 по 45 размеры. Всего приобретут 360 экземпляров.
Напомним, убытки ПАТП №2 за последние 6 лет составили полмиллиарда рублей — это единственный муниципальный перевозчик города.
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