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Убыточный ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей

11:31, 05.04.2024
Убыточный ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей
Фото: Динар Фатыхов

ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей, узнало «Реальное время» из сайта «Госзакупок».

Согласно информации, Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2 планирует совершить закупку мужских сорочек голубого цвета с 38 по 45 размеры. Всего приобретут 360 экземпляров.

Напомним, убытки ПАТП №2 за последние 6 лет составили полмиллиарда рублей — это единственный муниципальный перевозчик города.

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Олег Исаков
Общество Татарстан

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