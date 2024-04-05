Исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске сделают центром туризма

Фото: Фото предоставлены пресс-службой Зеленодольского района

Квартал «Полукамушки», основанный 10 лет назад, ждет масштабное обновление. Восстановят исторический облик зданий и сделают квартал туристическим центром притяжения.

Помощник раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова совместно с мэром Зеленодольска Михаилом Афанасьевым провели встречу с инвесторами зданий исторического квартала города. Проекту «Полукамушки» в этом году исполняется 10 лет. В 2013 году стартовала программа по расселению этого квартала, и одновременно с этим началась кампания по сохранению исторического наследия. В 2016 году раис Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил концепцию, в соответствии с которой 18 из 26 домов должны быть реализованы с аукциона инвесторам.

В июне 2022 года был объявлен открытый аукцион по продаже 16 домов. Новым собственникам предстоит не просто воссоздать их в историческом облике, но и сделать так, чтобы квартал стал привлекательным для туристов. Три дома останутся за муниципалитетом, где разместят управление культуры, художественную галерею и библиотеку.

Специалисты считают, что «Полукамушки» станет центром притяжения туристов, в том числе из Казани. Предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Сейчас идет всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Один из объектов — квартал «Полукамушки».

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев подчеркнул, что наполнение каждого дома должно быть строго согласовано с концепцией. Никакого жилья, перепродажи, заборов. Только общественно значимые пространства, доступные для гостей и жителей города. В случае победы в конкурсе квартал получит 100 млн рублей на благоустройство. Здесь появятся прогулочные пешеходные дорожки, фонтан, семейный ресторан и многое другое.

Главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров отметил, что для создания общественного пространства важно учитывать пожелания горожан. Общественные обсуждения программы дальнейшего развития «Полукамушек» пройдут сегодня в ЦКИНТе имени Горького.

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Анастасия Фартыгина