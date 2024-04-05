В Ростовской области при детонации взрывного устройства на беспилотнике пострадали восемь человек

В Ростовской области произошло ЧП: на одном из упавших беспилотников украинских военных сдетонировало взрывное устройство. Об этом сообщил RT с отсылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Инцидент произошел в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек. Они проводили следственные мероприятия на месте падения дронов. Пострадавших госпитализировали, в Морозовск направили дополнительные бригады медиков.

Напомним, что в результате атаки БПЛА на предприятия Нижнекамска и Елабуги 2 апреля пострадали 14 человек.

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