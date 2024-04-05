На губернатора Мурманской области напали с ножом

Накануне вечером в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что после встречи с жителями Апатитов господина Чибиса ранили ножом в живот. Однако он смог самостоятельно дойти до машины и был доставлен в больницу, передает «Коммерсантъ».

На данный момент губернатор находится в больнице. Нападавший задержан, его допрашивают. Как сообщила пресс-секретарь, во время госпитализации Андрей Чибис находился в сознании и держался мужественно.

Сообщается, что нападавшим оказался житель Апатитов. Он заявил, что совершить нападение ему приказал голос в голове. Во время задержания он был ранен в ногу. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.

По словам источника «Коммерсанта», нападавший на учете не состоял. Следователи проверяют его возможные связи с экстремистами и изучают контакты в мессенджерах. Планируется возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство или о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Врачи оценивают состояние губернатора как тяжелое.

Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года. На выборах 8 сентября того же года он одержал победу, набрав 60,1% голосов. До назначения в Мурманскую область работал заместителем главы Минстроя (2013—2019), а также занимал должность главного жилищного госинспектора (2014—2019). Срок его губернаторских полномочий истекает в этом году.

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Артем Гафаров