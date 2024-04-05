Четверть интернет-трафика Татарстана за март пришлась на Казань

Фото: Динар Фатыхов

Как рассказал «Реальному времени» оператор мобильной связи «Летай», на казанцев пришлась четверть от всего трафика интернета по Татарстану. За первый весенний месяц жители столицы республики потратили 2 969 783 гигабайта интернета. В Татарстане этот показатель за март составил 12 934 000 Гбайт.

Топ-4 городов по трафику составили крупнейшие города Республики Татарстан:

Казань — 2 969 783 Гбайт; Набережные Челны — 960 149 Гбайт; Нижнекамск — 584 475 Гбайт; Альметьевск — 363 846 Гбайт.

При этом самым популярным мессенджером в регионе оказался Telegram — у него 58% трафика.

Кроме того, Казань заняла первое место в топе городов-миллионников по использованию этого мессенджера, о чем рассказало «Реальное время» ранее. На второй строчке расположился WhatsApp* — у него 41%. Третью строчку рейтинга замыкает Viber при скромных 2% трафика.

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Олег Исаков