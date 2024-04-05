Четверть интернет-трафика Татарстана за март пришлась на Казань
Как рассказал «Реальному времени» оператор мобильной связи «Летай», на казанцев пришлась четверть от всего трафика интернета по Татарстану. За первый весенний месяц жители столицы республики потратили 2 969 783 гигабайта интернета. В Татарстане этот показатель за март составил 12 934 000 Гбайт.
Топ-4 городов по трафику составили крупнейшие города Республики Татарстан:
- Казань — 2 969 783 Гбайт;
- Набережные Челны — 960 149 Гбайт;
- Нижнекамск — 584 475 Гбайт;
- Альметьевск — 363 846 Гбайт.
При этом самым популярным мессенджером в регионе оказался Telegram — у него 58% трафика.
Кроме того, Казань заняла первое место в топе городов-миллионников по использованию этого мессенджера, о чем рассказало «Реальное время» ранее. На второй строчке расположился WhatsApp* — у него 41%. Третью строчку рейтинга замыкает Viber при скромных 2% трафика.
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Справка
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