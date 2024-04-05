Культурный центр «Маяковский» продается за 3,5 млн рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже культурного центра «Маяковский». За готовый бизнес с оборудованием и мебелью, а также три барные станции продавец просит 3,5 миллиона рублей.

Владелец вынужден продать его из-за долговых обязательств по помещению и расширения основных многолетних бизнесов. В объявлении он отметил, что само помещение площадью 540 кв. метров не продается.

Деятельность культурного центра включает общепит и развитие творческого пространства. Значительную часть дохода приносит субаренда (сдача в аренду уже арендуемого имущества). Средний чек за вечер составляет 28–35 тысяч рублей, однако эта сумма не включает выручку от кухни и бара.



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Рената Валеева