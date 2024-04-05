Чистая прибыль агрокомплекса «Ак Барс» в 2023 году сократилась в 40 раз

Фото: Максим Платонов

ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» в 2023 году потеряло чистую прибыль по РСБУ на 98%, до 1 млн рублей, узнало «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Убыток от выручки составил на 32% больше, чем в прошлом году (133,2 млн рублей в 2023-м против 196,2 млн в 2022-м). Себестоимость продаж упала на 42%, до 86,2 млн рублей.

Существенное влияние на финансовый результат ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» оказали прочие доходы. Убыток от потери доходов составил 81%, или 194,8 млн рублей (против 1 млрд рублей в 2022 году).

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 202,5 млн рублей (на конец 2022 года — 68,7 млн рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 420,5 млн рублей (против 348 млн рублей).

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Рената Валеева