В Казани ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика до 2026 года

В Казани введут временные ограничения движения транспорта по улице Юлиуса Фучика. Это решение связано со строительством второй линии городского метрополитена.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, с 15 апреля 2024 года по 27 февраля 2026 года будет полностью перекрыта проезжая часть на участке от улицы Рихарда Зорге до дома №30 по улице Сафиуллина.

Также будет закрыт участок от дома №64 корп.1 до проезжей части по улице Завойского. Ограничение будет действовать с 12 апреля по 20 декабря.

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Анастасия Фартыгина