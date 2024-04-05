Чистая прибыль «Диалог Авто» выросла в 1,6 раза

ООО «Диалог Авто» в 2023 году нарастило чистую прибыль по РСБУ на 61%, до 42,4 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Выручка выросла на 139%, до 3,4 млрд рублей, себестоимость продаж — на 138%, до 3,2 млрд рублей.

Существенное влияние ни финансовый результат ООО «Диалог Авто» оказала прибыль от продажи: она составила 80,6 млн рублей, что в 4,4 раза больше, чем год назад. Почти в два раза выросла прибыль и до налогообложения. Вместе с тем уменьшился налог на прибыль почти в 2 раза, с 6,7 до 11,3 млн рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 79 млн рублей (на конец 2022 года — 52 млн рублей), в том числе заемных средств — в 20,6 млн рублей. Краткосрочные обязательства были на уровне 940,5 млн рублей (против 251,7 млн рублей), относящиеся к ним заемные средства — 872,5 млн рублей (против 183,7 млн рублей).

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Рената Валеева