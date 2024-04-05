В Казани стартовал сезон электросамокатов и велосипедов

Фото: Реальное время

Сегодня, 5 апреля, в Казани стартовал новый сезон проката электросамокатов и велосипедов. В городе число увеличилось парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) до двух тысяч, а их общая вместимость составила 20 тысяч единиц.

В прошлом сезоне на улицы Казани вывели более 2,8 тыс. самокатов, и почти 40% жителей города воспользовались сервисом. За сезон пользователи Whoosh в столице Татарстана проехали около 3,5 млн километров, рассказали в пресс-службе компании.

При этом, порядка 81% всех поездок совершался по транспортному сценарию — от остановок общественного транспорта до жилых кварталов, торговых и бизнес-центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 15 минут 18 секунд.

Однако, не всем жителям России приходятся по душе электросамокаты и велосипеды на улицах города. Так, например, 59% кировчан выступает за введение ограничений для водителей самокатов — почти 6 из 10 кировчан поддержали ограничения для вождения электросамокатов. При этом женщины выступают за регулирование значительно чаще мужчин (69 и 49% соответственно), сообщает портал istochnik.online.

Кроме того, ранее «Реальное время» рассказало, что камеры Москвы и вовсе начали выявлять нарушителей на электросамокатах.

— Перед началом сезона система была успешно протестирована. Теперь камеры с нейросетью фиксируют опасные действия и передают информацию операторам проката. Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



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Исаков Олег