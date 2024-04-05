Достройка Театра Камала оставит 46 жилых домов без воды

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала к централизованным сетям водоснабжения города Казани, с 09 часов 11 апреля до 13 часов 12 апреля будет прекращена подача воды в части Вахитовского и Приволжского районов, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадают 46 многоквартирных жилых дома, 3 школы и детских сада, 16 административных зданий, гостиница и котельная, а также частные дома:

ул.Назарбаева, 35, 35 (корп.1), 35а, 47/113, 48, 54, 56, 58, 60, 60 (корп.1), 60а, 62, 64, 64а, 66, 66 (корп.1), 66 (корп.2), 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80/105;

ул.Роторная, 1а, 7, 7 (корп.1), 7а, 9, 9а, 11;

ул.Салимжанова, 2в, 2г, 5, 10/73, 12, 14, 14 (корп.1, 2, 3), 16;

ул.Спартаковская, 2, 2 (корп.1, 3, 4);

ул.Х.Такташа, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32а, 32/1, 32/2, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 54а, 54б, 57б, 58, 58/1, 73/10, 75, 77, 77а, 77б, 77б (корп.1, 2), 78а, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93г/30, 93г/43, 95, 97, 99, 101, 103, 105/80, 113/47.

Воды не будет на улицах Назарбаева, Роторной, Салимжанова, Спартаковской, Хади Такташа и Халева.

Также ожидается понижение давления воды в некоторых зданиях Вахитовского и Приволжского районов: в 48 многоквартирных домах, 2 школах и детских садах, 81 административных зданиях, 4 гостиницах, 2 котельных и частных домах.

Пониженное давление коснется ряда улиц: Айдинова, Николаева, Тихомирнова, Миннуллина, Волкова, Калинина, Назарбаева, Островского, Павлюхина, Петербургской, проспекта Универсиады, Салимжанова, Спартаковской и Хади Такташа.

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Олег Исаков