Кредитный портфель жителей Татарстана в феврале вырос на 1,5%

По данным на 1 марта 2024 года, кредитный портфель граждан, зарегистрированных в Республике Татарстан, составил 1,04 трлн рублей. Это на 1,5%, или на 15 млрд рублей, больше, чем было зафиксировано месяцем ранее. Об этом «Реальному времени» рассказали в Нацбанке Татарстана.

Рост кредитного портфеля обусловлен увеличением ипотечных и потребительских кредитов. Так, ипотечный портфель на 1 марта составил почти 597 млрд рублей, что на 0,5%, или на 3 млрд рублей, превышает показатель на начало февраля. Потребительские кредиты выросли на 3%, или почти на 12 млрд рублей, и достигли 442 млрд рублей.

Объем кредитования за февраль 2024 года превысил 61 млрд рублей — это на 31%, или на 14 млрд рублей, больше, чем в январе 2024-го. Объем выданных ипотечных кредитов в феврале составил более 11 млрд рублей (+7%, или +720 млн рублей к январю 2024). Потребительских кредитов за этот период выдали более 50 млрд рублей (+37%, или +14 млрд рублей).

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Артем Гафаров