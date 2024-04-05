В Татарстане увеличат ежемесячные пожизненные государственные пособия спортсменам

Власти Республики Татарстан решили поддержать выдающихся спортсменов. Для этого установили размеры ежемесячных пожизненных государственных пособий спортсменам, которые добились выдающихся результатов в составах сборных команд Российской Федерации или СССР по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и имеют трудовой стаж не менее 20 лет.

С 2024 года размеры пособий будут увеличены. Они составят от 14 000 до 24 500 рублей в зависимости от ранга международных соревнований. Ранее они составляли от 8000 до 14 000 рублей.

На эти цели в бюджете Республики Татарстан на 2024 год заложено 864 000 рублей. Это решение должно поддержать прославленных спортсменов Татарстана и подчеркнуть значимость их вклада в развитие спорта.

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Артем Гафаров