Три бригады хирургов в Татарстане спасли жизнь бойцу СВО

Фото: предоставлено РКБ

Военнослужащий из Чувашии получил множественные ранения в зоне специальной военной операции в августе 2023 года при обстреле в одном из поселков Запорожской области. У мужчины были задеты тонкий и толстый кишечник, желудок, сосуды и ткани брюшной области.

Мужчина прошел курс реабилитации в нескольких госпиталях после того, как его прооперировали в Мариуполе. Однако позже выяснилось, что один осколок застрял между аортой и пищеводом.

Специалисты ввели назогастральный зонд в пищевод для того, чтобы локализовать и не повредить его. По данным КТ торакальные хирурги определили примерное расположение осколка и пальцами осторожно нашли его. предоставлено РКБ

Для оказания медицинской помощи бойцу были задействованы три бригады врачей — сосудистые хирурги, рентген-хирурги и торакальные хирурги. Специалисты провели операцию, благодаря которой удалось избежать кровотечения. Бойцу повезло, что осколок застрял в стенке аорты. Сдвинься он хотя бы на миллиметр, мужчина бы погиб.

Сосудистые хирурги подготовили артерию на бедре, рентген-хирурги ввели специальный баллон, который при необходимости раздувается и перекрывает кровоток в аорте. Торакальные хирурги через минимальный разрез между ребрами зашли в грудную клетку и выделили участок аорты, где застрял осколок.

Сейчас пациент поправляется и чувствует себя хорошо.

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Рената Валеева