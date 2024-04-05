Ночью на парковке жилого комплекса «Весна» в Казани произошел пожар
Ночью на паркинге в ЖК «Весна» в Казани произошел пожар. Видео с места событий «Реальному времени» предоставили очевидцы .
На кадрах видно сильное возгорание на 4-м этаже парковки и работу экстренных служб.
По информации из открытых источников, на парковке загорелся автомобиль марки BMW. Повреждены также автомобили, находившиеся рядом. О пострадавших не сообщается. «Реальное время» обратилось за официальными комментариями.
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