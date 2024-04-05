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Ночью на парковке жилого комплекса «Весна» в Казани произошел пожар

06:47, 05.04.2024
Ночью на парковке жилого комплекса «Весна» в Казани произошел пожар
Фото: Реальное время

Ночью на паркинге в ЖК «Весна» в Казани произошел пожар. Видео с места событий «Реальному времени» предоставили очевидцы .

На кадрах видно сильное возгорание на 4-м этаже парковки и работу экстренных служб.

По информации из открытых источников, на парковке загорелся автомобиль марки BMW. Повреждены также автомобили, находившиеся рядом. О пострадавших не сообщается. «Реальное время» обратилось за официальными комментариями.

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