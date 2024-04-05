Из Татарстана в хадж смогут отправиться 1,8 тысячи мусульман

В Татарстане верующие смогут совершить хадж по четырем тарифам, стоимость которых варьируется от $4,5 тыс. до $11,6 тысячи. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» с отсылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Официальный хадж-оператор в Татарстане разработал для верующих четыре программы. В 2024 году для мусульман из Татарстана выделена квота в 1,8 тыс. мест.

Общая квота для мусульман России на совершение хаджа в этом году — 25 тыс. человек. Совершить его смогут только лица, у которых есть биометрический загранпаспорт нового образца сроком действия 10 лет.

Саудовская Аравия в 2024 году будет строго следить, чтобы все паломники въезжали в государство только по хадж-визам. Въезжающих по туристическим визам и совершающих обряды хаджа планируют штрафовать.

— Вылет паломников в Саудовскую Аравию в этом году будет проходить с 9 мая по 10 июня. Обратный вылет и отъезд паломников запланирован на период с 20 июня по 21 июля, — сообщило Духовное управление мусульман России.

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Олег Исаков