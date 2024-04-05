В Казани на время ремонта перекроют парковку возле Центрального стадиона

С 12 апреля по 5 июня в Казани будет закрыта парковка возле Центрального стадиона (дом №2а по ул. Ташаяк). Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

«У нас сжатые сроки, но нет никаких сомнений, что до конца мая все будет сделано. Были вопросы по поставке импортного оборудования, но эти вопросы решены», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

На реконструкцию Центрального стадиона выделено 1 млрд рублей. Планируется обновить беговые дорожки и пластиковые кресла, отремонтировать крышу и фасад. Всего 17 объектов в Казани будут подготовлены к проведению Игр БРИКС, которые пройдут с 10 по 26 июня.



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Анастасия Фартыгина