Минниханов встретился с Тиной Канделаки

Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем генерального директора «Газпром-медиа» Тиной Канделаки. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и планы по реализации совместных проектов.

Один из таких проектов — сеть региональных блогерских студий «Инсайт Люди» (Insight People). В Татарстане он представлен в Казани и Набережных Челнах. Здесь творческим людям помогают раскрыть свой потенциал и привнести в медиапространство новые идеи. Присоединиться к проекту могут люди любого возраста.

Во встрече также приняли участие генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зинатуллина, советник генерального директора «Газпром-медиа» Борис Ханчалян и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Напомним, что вчера Минниханов посетил благотворительный ифтар в рамках культурно-просветительского проекта «Шатер Рамадана» в Москве. Мероприятие прошло на площадке Мемориальной мечети на Поклонной горе. В «Шатре Рамадана» 4 апреля состоялся вечер Республики Татарстан.

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Рената Валеева