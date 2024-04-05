Челнинский исполком взыскал с рекламной компании 2,5 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

С Набережночелнинской рекламной компании ООО «Реклама-Центр» взыскали 2,5 миллиона рублей по делам трех исков на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение по иску Муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан» к ООО «Реклама-Центр-1». В исковом заявлении было указано взыскать 550 тысяч рублей по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 13 мая 2017 года.

Суд частично удовлетворил иск, приняв решение о взыскании с ООО «Реклама-Центр-1» следующих сумм:

в пользу истца 524 тысячи рублей;

392 тысячи рублей основного долга за период с 1 мая 2021 по 31 августа 2023 года;

132 тысячи рублей неустойки за период с 4 мая 2021 по 17 августа 2023 года;

13 тысяч рублей государственной пошлины по иску.

Суд принял к рассмотрению иск от Муниципального казенного учреждения к ООО «Реклама-Центр-1», в котором содержалось требование взыскать задолженность в размере 365 тысяч рублей по аналогичному договору. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Иск был рассмотрен в порядке упрощенного производства, ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда. Суд принял решение составить мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле.

Иск был удовлетворен частично. С ООО «Реклама-Центр-1» взысканы следующие суммы:

332 тысячи рублей в пользу истца;

196 тысяч рублей основного долга;

136 тысяч рублей неустойки;

взыскана государственная пошлина в размере 9 тысяч рублей

Кроме того, Арбитражный суд Республики Татарстан рассмотрел иск о взыскании задолженности в размере 365 тысяч рублей. Согласно материалам дела, между истцом (Исполнительный комитет) и ответчиком (Владелец рекламной конструкции) 24 мая 2017 года был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Суд также удовлетворил иск частично и взыскал с ООО «Реклама-Центр-1» 332 тысячи рублей в пользу Муниципального казенного учреждения. В остальной части иска было отказано, а с ответчика была также взыскана государственная пошлина в размере 9 тысяч рублей.



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Анастасия Фартыгина