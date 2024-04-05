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Челны и Казань возглавили топ городов России по размеру зарплатных предложений

09:01, 05.04.2024

В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников в I квартале 2024 года остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). При сравнении год к году в Москве средние зарплатные предложения выросли на 5%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Такие данные «Реальному времени» предоставили в «Авито Работе».

Первое место в рейтинге средних зарплатных предложений среди других городов России заняли Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. Казань с показателем в 61 545 рублей находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург со средним зарплатным предложением в 60 188 рублей.

Аналитики отмечают рост вакансий на платформе за последний год — более чем на треть, или на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к повышению зарплатных предложений для новых сотрудников во многих сферах. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов, комментирует управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Место

Город

Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024

Изменение по сравнению с I кварталом 2023

1

Набережные Челны

63 144

+9%

2

Казань

61 545

+8%

3

Екатеринбург

60 188

+5%

4

Тула

59 373

+4%

5

Тюмень

58 907

+4%

6

Нижний Новгород

58 601

+3%

7

Краснодар

57 281

+12%

8

Новосибирск

56 870

+1%

9

Красноярск

56 662

+2%

10

Уфа

56 093

-1%

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Артем Гафаров
Бизнес Татарстан

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