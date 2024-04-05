Челны и Казань возглавили топ городов России по размеру зарплатных предложений
В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников в I квартале 2024 года остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). При сравнении год к году в Москве средние зарплатные предложения выросли на 5%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Такие данные «Реальному времени» предоставили в «Авито Работе».
Первое место в рейтинге средних зарплатных предложений среди других городов России заняли Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. Казань с показателем в 61 545 рублей находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург со средним зарплатным предложением в 60 188 рублей.
Аналитики отмечают рост вакансий на платформе за последний год — более чем на треть, или на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к повышению зарплатных предложений для новых сотрудников во многих сферах. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов, комментирует управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Место
Город
Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024
Изменение по сравнению с I кварталом 2023
1
Набережные Челны
63 144
+9%
2
Казань
61 545
+8%
3
Екатеринбург
60 188
+5%
4
Тула
59 373
+4%
5
Тюмень
58 907
+4%
6
Нижний Новгород
58 601
+3%
7
Краснодар
57 281
+12%
8
Новосибирск
56 870
+1%
9
Красноярск
56 662
+2%
10
Уфа
56 093
-1%
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