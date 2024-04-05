Челны и Казань возглавили топ городов России по размеру зарплатных предложений

В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников в I квартале 2024 года остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). При сравнении год к году в Москве средние зарплатные предложения выросли на 5%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Такие данные «Реальному времени» предоставили в «Авито Работе».



Первое место в рейтинге средних зарплатных предложений среди других городов России заняли Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. Казань с показателем в 61 545 рублей находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург со средним зарплатным предложением в 60 188 рублей.

Аналитики отмечают рост вакансий на платформе за последний год — более чем на треть, или на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к повышению зарплатных предложений для новых сотрудников во многих сферах. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов, комментирует управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.



Место Город Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024 Изменение по сравнению с I кварталом 2023 1 Набережные Челны 63 144 +9% 2 Казань 61 545 +8% 3 Екатеринбург 60 188 +5% 4 Тула 59 373 +4% 5 Тюмень 58 907 +4% 6 Нижний Новгород 58 601 +3% 7 Краснодар 57 281 +12% 8 Новосибирск 56 870 +1% 9 Красноярск 56 662 +2% 10 Уфа 56 093 -1%

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров