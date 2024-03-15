Итоги дня: первый день выборов, новые меры поддержки многодетных, смотрины новых топов Сбера в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 марта:
- В Казани открылись избирательные участки. Они будут работать с 8:00 до 20:00 в период с 15 по 17 марта. В столице Татарстана к проведению всероссийского голосования подготовлено 466 избирательных пунктов.
- В России в какой-то момент перестал работать сайт «Госуслуги». На государственный сайт можно войти, однако различный функционал сайта выполняется с задержкой.
- Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, сегодня с 8 утра в Татарстане функционирует 2 722 избирательных участка и 45 дополнительных.
- На информационные серверы ЦИК России за 3 месяца до выборов произошло 12 млн атак.
- Андрей Кондратьев рассказал, что выборы проходят в штатном режиме. Дополнительные участки организованы на территории СИЗО и в больницах. Он также отметил, что комиссия не занимается предсказанием количества явок жителей.
- После выхода экранизаций продажи книги «Мастер и Маргарита» обошли «Евгения Онегина» в шесть раз.
- Преимущества браслета «Я проголосовал» в Казани действуют для всех татарстанцев.
- В IV квартале 2023 года объем проектного финансирования застройщиков вырос на 2% и превысил 6,1 триллиона рублей. Высокие продажи привели к обновлению рекорда по поступлениям на счета эскроу — 1,9 триллиона рублей за квартал. В результате уровень покрытия задолженности средствами на эскроу вырос до 90%.
- Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Они посетили участок №42, расположенный на ул. Карла Маркса — в первом здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
- В Госдуму РФ поступил проект федерального закона «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Его цель — реализация положений послания президента РФ Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года.
- На противопаводковые мероприятия в поселке Балтаси выделят 1 млн рублей. Согласно договору, работы должны быть выполнены до 30 июня 2024 года включительно. Заказчиком выступает исполнительный комитет Балтасинского городского поселения.
- Как отметил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, одной из особенностей текущей избирательной кампании по выбору президента России стал трехдневный формат.
- Сегодня депутат Госсовета Татарстана, первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, профессор Игорь Бикеев отметил, что, голосуя на выборах, каждый гражданин сам является властью своей страны.
- Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о планах строительства в Татарстане новой птицефабрики, которая будет производить куриные яйца и поможет решить возникший в регионе яичный дефицит.
- Рустам Минниханов встретился с новым руководством Сбербанка по Волго-Вятскому региону.
- Кабинет министров Татарстана постановил внедрить временные ограничения движения транспорта на дорогах регионального или межмуниципального назначения на территории республики. Действие данного запрета будет распространяться на период с 1 по 30 апреля 2024 года, под него подпадают транспортные средства с грузом или без груза, следующие по дорогам с превышением предельно допустимой нагрузки на ось машины.
- Россельхознадзор ввел запрет на импорт кормов для домашних животных из Таиланда. Ограничения коснулись продукции шести компаний: Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и других.
- С 1 января по 6 марта 2024 года российские аграрии приобрели 1,2 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Это соответствует уровню прошлого года. Накопленные ресурсы удобрений составляют 1,8 млн тонн.
- В Татарстане снизились спрос и предложение на рынке офисной недвижимости.
- СК просит смягчить меру пресечения экс-начальнику колонии-поселения Казани.
- В ночь на 15 марта в Елабуге на улице Истэлек, 10 произошел пожар в частном жилом доме. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения МЧС России по повышенному рангу «1 БИС». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
- Казанский суд отпустил экс-начальника колонии из-под домашнего ареста.
- В Татарстане цены на краткосрочную аренду квартир за год выросли на 63%.
- Делегация иностранных наблюдателей из числа участников Всемирного фестиваля молодежи посетила участковую избирательную комиссию и Центр общественного наблюдения в Казани. Участники делегации отметили спокойствие и четкость организации выборного процесса, а также хорошую работу общественных наблюдателей.
- Как ответили на запрос интернет-изданию «Реальное время» в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Росгидромета, озимые культуры благополучно перезимовали. Более того, при благоприятных погодных условиях вегетационного периода ожидается сбор зерна не ниже среднемноголетних значений.
- Исполком Агрызского района утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма. Данная мера утверждена на период с 2024 по 2028 год. Целью данных действий является формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде.
- Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани, в сквере имени Карла Фукса, у памятника ученому Карлу Федоровичу Фуксу пропала трость. По предварительным данным, ее отпилили.
- В Татарстане количество объявлений краткосрочной аренды загородной недвижимости выросло на 84%.
- Явка на выборы президента России в Татарстане составила 23,34%. Около 3 млн татарстанцев имеют право проголосовать на выборах президента России. Работу по организации голосования обеспечивают 22 тысячи членов избирательных комиссий. Наблюдателей на участках — свыше 16 тысяч, среди них есть и иностранные.
- Как ответили на запрос интернет-изданию «Реальное время» в Минсельхозе РФ, на 1 января 2024 года среднеотпускная цена на электрическую энергию, приобретаемую агропромышленным комплексом, на 4,2% выше, чем показатели 2023 года.
- По поручению президента правительство увеличило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников. Выплаты в повышенном размере назначаются с 1 марта, за текущий месяц медики получат их в апреле. В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.
- Российский деловой центр в Пакистане планируется открыть на базе представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, в городе Карачи.
- Кабинет министров Татарстана ввел изменение в постановление об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Соответствующий документ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
- Воспитанник ФСО «Центральный» Даниел Маринов стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике-2024. Он опередил соперников в многоборье.
- Как ответили «Реальному времени» в мэрии города со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства Казани, трость памятника в сквере имени Карла Фукса обнаружили в самом саду. Найти нарушителя власти не надеются. Также сообщили, что планируют благоустроить сквер в ближайшее время.
- Казанскому острову «Маркиз» можно вернуть былую славу восточного базара.
- Собственник заведения общепита в центре Казани отстаивает право собственности на новые площади. Речь идет о подвальных помещениях у кафе «Вечернее» на лестнице, по которой можно подняться с ул. Баумана на ул. Профсоюзную, и где ранее работал общественный туалет. В споре участвуют город и девелопер Эдуард Колтун, восстанавливающий по соседству исторический комплекс «Хлебный базар». Казанский исполком подал встречный иск к кафе, чтобы вернуть спорный объект в свою собственность.
- 14 марта внучка известного татарского поэта Виля Казыханова — уфимка Лейла Владимирова под псевдонимом Hanqyzy выпустила свой первый сингл Kara Bay. В нем танцевальная электронная музыка переплетается с национальной мелодией.
Ключевые события 751-го дня специальной военной операции на Украине:
- С 9 по 15 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БпЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов. Все назначенные объекты поражены.
- Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
- На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
- Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии.
- Кроме того, с 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей.
- Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи.
- Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили более 1 930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей.
- Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново Донецкой Народной Республики.
- Также отражены 64 контратаки формирований противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики.
- За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2 710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области.
- Отражены семь контратак противника в районах населенных пунктов Старомайорское, Новодонецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Владимировка Запорожской области.
- Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области.
- Потери противника составили более 270 военнослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.
- Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены:пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями.
- Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 573 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 496 танков и других боевых бронированных машин, 1 238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 764 единицы специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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