Аграрии России закупили к марту 1,2 млн тонн минеральных удобрений

С 1 января по 6 марта 2024 года российские аграрии приобрели 1,2 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Это соответствует уровню прошлого года. Накопленные ресурсы удобрений составляют 1,8 млн тонн. Об этом «Реальному времени» рассказали в Минсельхозе РФ.

Для обеспечения потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях утвердили актуализированный план их приобретения на период с декабря 2023 года по май 2024 года.

По данным органов управления АПК, с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2024 года в стране выполнили план по закупке минеральных удобрений на 101%. Уже приобрели 3907,5 тыс. тонн из запланированных 3874,2 тыс. тонн.

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Артем Гафаров