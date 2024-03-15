«Самовольно занял площадь туалета»: девелопер Эдуард Колтун судится с соседом-ресторатором

Владелец кафе на лестнице между Баумана и Профсоюзной хочет расширить владения

Фото: Динар Фатыхов

Собственник заведения общепита в центре Казани отстаивает право собственности на новые площади. Речь о подвальных помещениях у кафе «Вечернее» на лестнице, по которой можно подняться с ул. Баумана на ул. Профсоюзную и где ранее работал общественный туалет. В споре участвуют город и девелопер Эдуард Колтун, восстанавливающий по соседству исторический комплекс «Хлебный базар». Казанский исполком подал встречный иск к кафе, чтобы вернуть спорный объект в свою собственность. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



«КЗИО никакого отношения не имеет, просто сосед как всегда»



Спор разгорелся вокруг небольших помещений под лестницей у кафе «Вечернее». Историю возникновения этого заведения общепита сами его владельцы связывают с 1992 годом и описывают так: сначала появился киоск, затем вокруг выставили пластиковые столы и стулья, а в мае 1995-го открыли кафе. О том, что в советские годы здесь функционировала общественная уборная, умалчивается.

Недавно собственник кафе, индивидуальный предприниматель Шамиль Вагин решил записать на себя еще два помещения по этому адресу: ул. Муссы Джалиля, 14А (лит. А2 и лит. А3). Подал иск к исполкому Казани о признании за ним права собственности на эти площади — в силу приобретенной давности. Предприниматель, с которым связалось «Реальное время», подтвердил, что речь идет о небольших полуподвальных хозяйственных сооружениях с двух сторон от лестницы — каждое площадью в 11 квадратных метров. Эти площади он считает неотъемлемой частью своего кафе. Однако Казанский комитет земельных и имущественных отношений (КЗИО) с этим не согласен и подал встречный иск к ИП о признании за муниципалитетом права собственности на спорный объект.

Предприниматель подтвердил, что речь идет о полуподвальных хозяйственных сооружениях с двух сторон от лестницы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— КЗИО никакого отношения к этому не имеет! Просто сосед как всегда. Знаете такого — Колтун? Вот он инициатор, у него же «Хлебный базар» здесь. Но жадность фраера погубит, знаете ли, — выразил свою точку зрения Шамиль Вагин.

Более детально обсудить спор предприниматель хотел после решающего заседания в арбитраже. Суд привлек к делу третьими лицами Росреестр, БТИ, исполком Казани, КФУ и ООО «Фирма «Трасса» — компанию казанского реставратора и директора девелоперской компании «Основа» Эдуарда Колтуна.

«Есть вероятность, что в помещениях снова оборудуют туалеты»

Город требования Вагина не признал, а специалисты БТИ в своем отзыве сообщили, что «сведения о передаче общественных туалетов по ул. Джалиля ООО «Жилкомсервис» отсутствуют». Фирма фигурировала в цепочке организаций, через которые предприниматель якобы получил помещения под кафе.

Между тем, юрист фирмы «Трасса» отметил, что спорные помещения, как указано в документах, не относятся к кафе «Вечернее». Согласно выписке, из ЕГРН, кадастровый номер зданию заведения общепита был присвоен 18 февраля 2011 года и на схеме видно, что кадастровые границы зарегистрированного помещения не включают спорные объекты. Технический паспорт кафе получило 16 августа 2011 года. Согласно ему, площадь заведения в литерах А, А1, а составляет 222,9 кв.м., а литеры А2, А3 (спорные помещения) отсутствуют.

Между тем юрист фирмы «Трасса» отметил, что спорные помещения, как указано в документах, не относятся к кафе «Вечернее». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Части бывшего общественного туалета присоединены к помещению, площадь объекта увеличена на 78,7 кв.м, при этом в разделе V. «Особые отметки» в примечании указано, что увеличение площади произошло в результате «самовольного освоения пространства под пешеходной лестницей между ул. Баумана и ул. Профсоюзная», — говорится в отзыве компании Колтуна на иск Вагина.

— Отдельно хотим обратить внимание суда на то, что интерес третьего лица (ООО «Фирма «Трасса») заключается в том, чтобы спорные помещения были надлежащим образом возвращены в муниципальную собственность, ранее там была городская уборная. Есть большая вероятность, что в данных помещениях будут снова оборудованы общественные туалеты, как это было ранее, что в значительной степени увеличит удобство данной локации для туристов, — указали юристы фирмы.



Есть большая вероятность, что в данных помещениях будут снова оборудованы общественные туалеты, как это было ранее. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Понимаю, кафе нужны помещения. Но не за счет интересов горожан и гостей города!»

«Реальное время» также переговорило с самим девелопером и реставратором Эдуардом Колтуном. «Вы затронули интересную тему. Сейчас юристы разбирают эту ситуацию. Вы знаете, что там было раньше?» — поинтересовался он.

— Общественные туалеты, — вспомнил корреспондент.

— О чем и речь. Я занимаюсь реставрацией объектов в историческом центре. Вы, наверное, читаете мнения архитекторов, концептуалистов, которые занимаются развитием центра города и привлечением туристов, созданием привлекательной общественной среды. Они сходятся в том, что для удобства и комфорта людей всегда должны быть туалеты — это априори, у человека потребность такая. Но сложилось так, что, когда не было особого порядка в 90-е годы, о концептуальной градостроительной политике, которая была заложена еще в советское время, мало думали. Помните, был санузел на Кави Наджми? Хорошо, что он и сейчас есть. Когда-то был туалет и здесь, на Джалиля — Профсоюзной.

В 90-е годы о концептуальной градостроительной политике, которая была заложена еще в советское время, мало думали, отметил Эдуард Колтун. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из истории городских туалетов на памяти многих казанцев еще один случай смены функций общественной уборной. Так, к примеру, произошло с туалетом на территории Ленинского садика. В 2014 году в ходе реконструкции здания бывший санузел неожиданно превратился в заведение общепита. Реализацией проекта занимался индивидуальный предприниматель Зуфар Гибадуллин.



— Тоже знаете эту историю, как туалет превратили в ресторан? Потом вроде шли суды, инвестор, похоже, потерял деньги. Горожане лишились туалета. Возможно, эту же картину мы видим у «Вечернего», — сообщил Эдуард Колтун.

Исходя из судебных пояснений, владелец «Вечернего» завладевал площадями бывшей общественной уборной поэтапно. «В техпаспортах нашли отметки, что они были самовольно заняты. Он сначала занял одно помещение, оформил его. Раньше увеличивали площадь помещения через процедуру уточнения. Насколько данная процедура законна в данном конкретном случае, сложно сказать. Сначала одну площадь добавил. Потом, как указано в документах БТИ, «самовольно» занял еще площадь бывшего туалета. Сейчас опять хочет расшириться», — выразили мнение в компании.

— С одной стороны, я понимаю, кафе нужны дополнительные помещения. С другой стороны, это не должно быть за счет ущемления интересов горожан и гостей города! Туалеты общественные нужны, думаю, никто с этим спорить не будет, тем более это центр, пешеходная улица, многие с детьми.

Реставратор подтвердил, что хотел бы возвращения прежней функции туалета спорным помещениям на Профсоюзной. Однако решение о том, как использовать эти площади в случае их возврата городу, за муниципалитетом.

Исходя из судебных пояснений, владелец «Вечернего» завладевал площадями бывшей общественной уборной поэтапно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владелец кафе в ходе процесса просил Арбитражный суд РТ наложить арест на помещения на Мусы Джалиля, 14А, литеры А2 и А3, поскольку ранее город выиграл дело в Вахитовском суде Казани о признании за ним права собственности на спорный объект как на бесхозное сооружение. «По мнению истца, непринятие обеспечительных мер приведет к возможной реализации Комитетом земельных и имущественных отношений МО г. Казани спорного имущества», — говорится в материалах дела.

Однако в аресте помещений было отказано, как и в самом иске Шамилю Вагину. При этом арбитраж удовлетворил встречное заявление исполкома Казани.

— Решением суда от 12 марта 2024 года право собственности за спорными помещениями признано за муниципалитетом. Отметим, что в свое время в этих помещениях находился общественный туалет. Говорить о планах преждевременно, поскольку решение пока не вступило в силу, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

У собственника заведения общепита еще есть время обжаловать решение Арбитражного суда РТ.