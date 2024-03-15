В Госдуму РФ внесли законопроект о статусе многодетных семей и мерах их поддержки

В Госдуму РФ поступил проект федерального закона «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Его цель — реализация положений послания президента РФ Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года.

Законопроект предлагает установить единый критерий для присвоения статуса многодетной семьи родителям (усыновителям), единственному родителю (усыновителю) и детям из семьи, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы). Этот статус будет присваиваться до достижения старшим из детей возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.

Документ также закрепляет меры социальной поддержки многодетных семей. Среди них:

скидка в размере не ниже 50% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией;

бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей;

бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте;

бесплатное пользование местами для парковки одного транспортного средства;

освобождение от уплаты транспортного налога;

прием детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь;

обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой и спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе.

Также законопроектом разграничиваются полномочия между федеральными и региональными органами власти по осуществлению социальной поддержки многодетных семей. Предполагается, что Российская Федерация передает органам власти субъектов РФ полномочия по реализации мер, предусмотренных законом, с возможностью дальнейшей передачи этих полномочий органам местного самоуправления или организациям, которые находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов РФ.



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Артем Гафаров