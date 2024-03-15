В сквере Карла Фукса у памятника пропала трость

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани, в сквере имени Карла Фукса, у памятника ученому Карлу Федоровичу Фуксу пропала трость. По предварительным данным, ее отпилили.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Запросы направлены в мэрию Казани, Минкультуры РТ и Дирекцию парков и скверов Казани.

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