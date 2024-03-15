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В сквере Карла Фукса у памятника пропала трость

15:50, 15.03.2024 1
В сквере Карла Фукса у памятника пропала трость
Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани, в сквере имени Карла Фукса, у памятника ученому Карлу Федоровичу Фуксу пропала трость. По предварительным данным, ее отпилили.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Запросы направлены в мэрию Казани, Минкультуры РТ и Дирекцию парков и скверов Казани.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    Это произошло уже не в первый раз...
    Вандалов надо примерно наказать.
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