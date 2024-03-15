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Экономика

Проектное финансирование застройщиков превысило 6,1 трлн рублей

09:55, 15.03.2024

В IV квартале 2023 года объем проектного финансирования застройщиков вырос на 2% и превысил 6,1 триллиона рублей. Высокие продажи привели к обновлению рекорда по поступлениям на счета эскроу — 1,9 триллиона рублей за квартал. В результате уровень покрытия задолженности средствами на эскроу вырос до 90%.

Рост средств на счетах эскроу сдерживал увеличение ставки проектного финансирования — она поднялась на 0,8 п. п., до 6,4%. Стоимость проектного финансирования зависит от динамики спроса на жилье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по распространению механизма эскроу-счетов на строительство индивидуальных домов.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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