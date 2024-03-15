На предприятиях АПК России на 4,2% повысилась стоимость электроэнергии

Как ответили на запрос интернет-изданию «Реальное время» в Минсельхозе РФ, на 1 января 2024 года среднеотпускная цена на электрическую энергию, приобретаемую агропромышленным комплексом, на 4,2% выше, чем показатели 2023 года.

— Среднеотпускная цена на электрическую энергию, приобретаемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, по состоянию на 1 января 2024 года составила 8,37 руб./кВт·ч, что на 4,2% выше показателя 2023 года, — комментируют в Минсельхозе РФ.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что в течение декабря 2023 — февраля 2024 года российские аграрии приобрели 1,2 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что соответствует уровню 2023 года.

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