Минсельхоз РФ: озимые культуры благополучно перезимовали
Как ответили на запрос интернет-изданию «Реальное время» в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Росгидромета, озимые культуры благополучно перезимовали.
Более того, при благоприятных погодных условиях вегетационного периода ожидается сбор зерна не ниже среднемноголетних значений.
— Условия зимнего периода 2023—2024 года для озимых зерновых культур на преобладающей территории их возделывания были удовлетворительными. При благоприятных погодных условиях вегетационного периода урожай зерна ожидается не ниже среднемноголетних значений, — сказали в Минсельхозе РФ.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым