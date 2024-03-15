Кабмин Татарстана ввел изменение в постановление об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

Кабинет министров Татарстана ввел изменение в постановление об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Соответствующий документ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно данному документу основные правки вводятся в отношении понятий, которые были записаны ранее. Например, исходя из постановления в пункте 11.3 слова «Единой государственной информационной системой социального обеспечения» стоит заменить словами «государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Что более важно, согласно данному документу в состав Межведомственной комиссии вводится Мартынова Олеся Олеговна. Также она займет пост главного советника сектора по вопросам физической культуры и спорта Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни.

Ранее председатель Совфеда федерального собрания России Валентина Матвиенко провела мероприятие по подведению итогов второго этапа программы улучшения инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

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Разиль Самигуллин