Явка на выборы президента России в Татарстане составила 23,34%

Явка на выборы президента России в Татарстане составила 23,34%. Около 3 млн татарстанцев имеют право проголосовать на выборах президента России. Работу по организации голосования обеспечивают 22 тысячи членов избирательных комиссий. Наблюдателей на участках — свыше 16 тысяч, среди них есть и иностранные.

В республике открыты 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии. Кроме того, организовано 45 временных избирательных участков — в больницах, санаториях, СИЗО, аэропорту и на вокзале.

По последним данным, общероссийская явка составляет 20,60%. Информация опубликована на экране информационного центра ЦИК РФ. Данные актуальны на 15.00 мск.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин