Рустам Минниханов встретился с новым руководством Сбербанка по Волго-Вятскому региону

Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем Сбербанка по Волго-Вятскому региону. Представили новую команду в Доме правительства Татарстана.

Новым председателем Волго-Вятского банка Сбербанка станет Александр Анащенко. Он начнет работу в этой должности в первых числах апреля 2024 года. Александр Анащенко имеет большой опыт в банковском деле: начал карьеру в 1996 году в Воронежском отделении, после чего развивал бизнес и команду в четырех регионах. Среди его достижений — региональные проекты на платформе «ГосТех», крупные проекты «Карта жителя региона» и развитие ESG-направления.

Управляющим отделением «Банк Татарстан» будет Руслан Салимов. Вступит в должность также в начале апреля следующего года. Карьеру начал в Уральском банке Сбербанка. Затем был заместителем управляющего Ростовским отделением и курировал блок «Корпоративный бизнес».

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о планах строительства в Татарстане новой птицефабрики, которая будет производить куриные яйца и поможет решить возникший в регионе яичный дефицит.

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Разиль Самигуллин