Казанский спортсмен Даниел Маринов стал чемпионом России по спортивной гимнастике в многоборье
Воспитанник ФСО «Центральный» Даниел Маринов стал победителем чемпионата России — 2024 по спортивной гимнастике. Он опередил соперников в многоборье.
В прошлом сезоне казанский атлет выиграл все национальные соревнования в абсолютном первенстве и набрал высшую сумму баллов в многоборье среди российских гимнастов.
Ранее Елизавета Пантрина стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Спортсменка преодолела 20-километровую дистанцию за 57 минут 3,4 секунды.
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