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Преимущества браслета «Я проголосовал» в Казани действуют для всех татарстанцев

09:49, 15.03.2024 1
Преимущества браслета «Я проголосовал» в Казани действуют для всех татарстанцев
Фото: Максим Платонов

Как отметила сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, доступ на концертную программу по браслету «Я проголосовал» в Казани разрешен всем татарстанцам. Такое же правило действует для бесплатного проезда в общественном транспорте столицы республики.

— В городе Казани есть организаторы избирательной кампании, руководители аппарата. Если есть информация о нарушениях на маршрутах, прошу сообщить, мы это отработаем, — заверила Фазлеева.

Она также добавила, что ограничений по размещению фотографий для участия в розыгрыше автомобилей в каждый день выборов нет.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:00
    также добавила, что ограничений по размещению фотографий для участия в розыгрыше автомобилей в каждый день выборов нет
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/305025-preimuschestva-brasleta-ya-progolosoval-v-kazani-deystvuyut-dlya-tatarstancev
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