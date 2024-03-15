Преимущества браслета «Я проголосовал» в Казани действуют для всех татарстанцев

Фото: Максим Платонов

Как отметила сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, доступ на концертную программу по браслету «Я проголосовал» в Казани разрешен всем татарстанцам. Такое же правило действует для бесплатного проезда в общественном транспорте столицы республики.

— В городе Казани есть организаторы избирательной кампании, руководители аппарата. Если есть информация о нарушениях на маршрутах, прошу сообщить, мы это отработаем, — заверила Фазлеева.

Она также добавила, что ограничений по размещению фотографий для участия в розыгрыше автомобилей в каждый день выборов нет.