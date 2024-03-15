Преимущества браслета «Я проголосовал» в Казани действуют для всех татарстанцев
Как отметила сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, доступ на концертную программу по браслету «Я проголосовал» в Казани разрешен всем татарстанцам. Такое же правило действует для бесплатного проезда в общественном транспорте столицы республики.
— В городе Казани есть организаторы избирательной кампании, руководители аппарата. Если есть информация о нарушениях на маршрутах, прошу сообщить, мы это отработаем, — заверила Фазлеева.
Она также добавила, что ограничений по размещению фотографий для участия в розыгрыше автомобилей в каждый день выборов нет.ОбществоВласть Татарстан
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/305025-preimuschestva-brasleta-ya-progolosoval-v-kazani-deystvuyut-dlya-tatarstancev
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