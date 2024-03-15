Сбербанк профинансирует строительство новой птицефабрики в Татарстане

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о планах строительства в Татарстане новой птицефабрики, которая будет производить куриные яйца и поможет решить возникший в регионе яичный дефицит.

Подробности проекта, включая место расположения объекта, объемы производства и финансовые параметры, пока не раскрываются. Известно лишь, что Сбербанк уже одобрил кредитную линию на строительство фабрики.

Напомним, что в последние месяцы в Татарстане наблюдается рост цен на куриное мясо и яйца. Всплеск спроса связывают с дефицитом продукции, который, в свою очередь, возник из-за случаев птичьего гриппа в России, включая Татарстан. В январе 2024 года в Татарстане произвели 105,3 млн яиц. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Разиль Самигуллин