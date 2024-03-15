В Татарстане количество объявлений краткосрочной аренды загородной недвижимости выросло на 84%

Как рассказал интернет-изданию «Реальное время» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, в Татарстане в феврале 2024 года на 84% выросло количество объявлений в сегменте загородной недвижимости.

— В сегменте загородной недвижимости в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году количество объявлений увеличилось на 84%. За год больше всего увеличился объем предложения дач и домов — более чем в 2 раза в каждом из типов недвижимости, — отметил Кромочкин.



Так, динамика предложения 2024 к 2023 году составила 84%, а за два года количество предложений возросло на 135%. Из них количество предложений на краткосрочную аренду дач за год возросло на 122%, за 2022—2024 годы — на 33%. Домов — на 117% и 251% соответственно, а на коттеджи — на 43% с февраля 2023 года и 47% за два года.

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