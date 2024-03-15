В Татарстане сегодня открылось 2 767 избирательных участков

Фото: Максим Платонов

Как отметил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, сегодня с 8 утра в Татарстане функционирует 2 722 избирательных участка и 45 дополнительных.



— Все идет в штатном режиме. Я давно не испытывал такой гордости за избирательную систему республики. Надеюсь, по результатам выборов мы скажем «Все было легитимно!», — отметил он.

Он добавил, что на избирательных участках задействованы 16,4 тыс. наблюдателей. Штат членов ЦИК, территориальных и участковых избирательных комиссий, которые работают на участках, насчитывает 22 тыс. человек.

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