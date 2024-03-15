Иностранные наблюдатели удивились осведомленности россиян о выборах

Делегация иностранных наблюдателей из числа участников Всемирного фестиваля молодежи посетила участковую избирательную комиссию и Центр общественного наблюдения в Казани. Участники делегации отметили спокойствие и четкость организации выборного процесса, а также хорошую работу общественных наблюдателей.

По словам иностранного эксперта Хумны Разы, процедура выборов президента в Пакистане отличается от дней голосования в России. В Пакистане голосование проводится в выходные дни, а люди не так хорошо осведомлены о процессе выборов.

Сегодня в казанском ИТ-парке открылся Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ. В течение трех дней наблюдатели будут следить за ходом голосования. В ситуационном центре работают юристы, которые осуществляют мониторинг соцсетей и взаимодействуют с наблюдателями на избирательных участках в режиме онлайн.

В Татарстане 15 марта начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранные.

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Разиль Самигуллин