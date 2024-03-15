На информационные серверы ЦИК России за три месяца до выборов произошло 12 млн атак

— На серверы ЦИК при подготовке единого дня голосования в 2023 году произошло 1,2 млн атак. В этом году за три месяца было 12 млн атак, — рассказал сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев добавил, что комиссия впервые проводит избирательную кампанию в условиях экономической и информационной войны.

— Мы впервые проводим избирательную кампанию в условиях экономической и информационной войны, — подчеркнул Кондратьев.

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