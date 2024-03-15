Кабмин Татарстана постановил внедрить временные ограничения движения транспортных средств

Кабинет министров Татарстана постановил внедрить временные ограничения движения транспорта на дорогах регионального или межмуниципального назначения на территории республики. Действие данного запрета будет распространяться на период с 1 по 30 апреля 2024 года, под него попадают транспортные средства с грузом или без груза, следующие по дорогам с превышением предельно допустимой нагрузкой на ось машины.

С 20 мая по 31 августа текущего года с 10.00 до 22.00 ограничения будут распространяться на транспортные средства, которые занимаются перевозкой тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального назначения. В общем количестве данное изменение относится к 361 дороге.

Контроль данного постановления возлагается на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Напомним, на двух участках на улице Воровского в Казани будет ограничено движение транспорта на месяц. Проезд закроют в районе дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана с 13 марта по 14 апреля.

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Разиль Самигуллин