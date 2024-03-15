Новости общества

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана постановил внедрить временные ограничения движения транспортных средств

12:03, 15.03.2024

Кабинет министров Татарстана постановил внедрить временные ограничения движения транспорта на дорогах регионального или межмуниципального назначения на территории республики. Действие данного запрета будет распространяться на период с 1 по 30 апреля 2024 года, под него попадают транспортные средства с грузом или без груза, следующие по дорогам с превышением предельно допустимой нагрузкой на ось машины.

С 20 мая по 31 августа текущего года с 10.00 до 22.00 ограничения будут распространяться на транспортные средства, которые занимаются перевозкой тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального назначения. В общем количестве данное изменение относится к 361 дороге.

Контроль данного постановления возлагается на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Напомним, на двух участках на улице Воровского в Казани будет ограничено движение транспорта на месяц. Проезд закроют в районе дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана с 13 марта по 14 апреля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также