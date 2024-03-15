В Татарстане цены на краткосрочную аренду квартир за год выросли на 63%

Как рассказал интернет-изданию «Реальное время» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, в феврале 2024 года в Татарстане объем предложения доступных для краткосрочной аренды квартир увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом в феврале 2023 года.

Кромочкин добавил, что лидируют в росте количества объявлений о посуточной аренде за год студии. С февраля 2023 года таких предложений стало больше чем в 2 раза.



Ранее «Реальное время» выяснило на основе объявлений на платформе «Авито», что средняя стоимость месячной аренды двухкомнатных квартир в Казани составила более 39 тыс. рублей.

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