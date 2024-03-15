В Казани открываются избирательные участки

В Казани открываются избирательные участки. Они будут работать с 8.00 до 20.00 в период с 15 по 17 марта. В столице Татарстана к проведению всероссийского голосования подготовлено 466 избирательных пунктов.

В том числе в местах временного пребывания граждан будет расположен 31 избирательный пункт. На 19 объектах будут использованы автоматические комплексы обработки бюллетеней.

В общей сложности по всей России будет открыто более 94 тысяч участков, за границей граждане России смогут проголосовать в 295 избирательных пунктах на территории 144 стран.

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Разиль Самигуллин