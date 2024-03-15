СК просит смягчить меру пресечения экс-начальнику колонии-поселения Казани

Фото: Плотникова Ирина

Заменить домашний арест запретом определенных действий — о таком послаблении для обвиняемого в получении взятки майора внутренней службы Азата Сафина просят сотрудники СК. Ходатайство находится на рассмотрении Приволжского суда Казани. Решение по нему пока не принято, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, статус подозреваемого Сафин получил еще в январе, после чего был уволен с должности начальника колонии-поселения №18 и водворен под домашний арест. Тогда на этом настаивал руководитель следственной группы из Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников с учетом признания вины фигурантом и его явки с повинной, написанной после привода в отдел.

Тогда Сафину инкриминировали получение взятки имуществом в виде холодильника, ножа, шкафа и стройматериалов. По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь 2023 года начальник колонии неоднократно требовал от осужденного за наркотики Хазиева привезти в колонию стройматериалы, мебель, инструменты и бытовую технику. Осужденный соглашался, находясь в зависимости от офицера и веря в обещание о переводе на более легкие условия содержания и содействии в УДО.



В результате в комнате для свиданий ИК-18 появился импортный телевизор, а в одном из служебных кабинетов (аккурат к приезду проверяющих) — шкаф и тумба. Кроме того, по данным источников «Реального времени», на свой день рождения — в марте 2022-го — Сафин якобы потребовал подарить ему нож и в итоге получил столовый прибор — холодное оружие, которое позднее оценили в 6 тысяч рублей. Общий размер взятки имуществом оценен в 100 тысяч рублей. В эту сумму входит и стройматериал — два железобетонных кольца для оборудования колодца, которые, как полагают силовики, Сафин не успел вывезти на свой участок. Их изъяли в колонии.

P. S. По ходатайству следствия сегодня Сафину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пока на месячный срок.