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Исполком Агрызского района утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма

15:36, 15.03.2024

Исполком Агрызского района утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма. Данная мера утверждена на период с 2024 по 2028 год. Целью данных действий является формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде.

Среди задач программы:

  • задействование потенциала системы образования;
  • придание системности работе по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
  • повышение результативности мер профилактического воздействия на конкретных лиц;
  • обеспечение наполнения информационного пространства актуальной информацией;
  • улучшение кадрового и методического обеспечения профилактической работы;
  • проведение организационно-профилактических мероприятий межведомственного взаимодействия.

Контроль за реализацию программы был возложен на Исполком Агрызского района республики. Ранее сообщалось, что ремонт республиканских автодорог общего пользования запланирован в Агрызском районе Татарстана. Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступает «Главтатдортранс».

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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