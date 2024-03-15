Исполком Агрызского района утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма

Исполком Агрызского района утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма. Данная мера утверждена на период с 2024 по 2028 год. Целью данных действий является формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде.

Среди задач программы:

задействование потенциала системы образования;

придание системности работе по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

повышение результативности мер профилактического воздействия на конкретных лиц;

обеспечение наполнения информационного пространства актуальной информацией;

улучшение кадрового и методического обеспечения профилактической работы;

проведение организационно-профилактических мероприятий межведомственного взаимодействия.

Контроль за реализацию программы был возложен на Исполком Агрызского района республики. Ранее сообщалось, что ремонт республиканских автодорог общего пользования запланирован в Агрызском районе Татарстана. Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступает «Главтатдортранс».

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Разиль Самигуллин