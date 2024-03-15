После выхода экранизаций продажи книги «Мастер и Маргарита» обошли «Евгения Онегина» в шесть раз

Фото: Петрова Екатерина

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис «Литрес» проанализировали статистику продаж романа «Евгений Онегин» после выхода экранизации. А также сравнили эти данные с продажами романа «Мастер и Маргарита». Для анализа были взяты периоды за неделю до и после выхода фильма «Онегин».

В сети книжных магазинов «Читай-город» в первую неделю после выхода экранизации романа Пушкина «Евгений Онегин» продажи всех изданий книги выросли в 2,7 раза. В книжном сервисе «Литрес» продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание романа в стихах по подписке «Литрес» увеличились в пять раз.

Если сравнивать продажи книги «Мастер и Маргарита» и произведения Пушкина «Евгений Онегин» в первую неделю после выхода экранизаций, то роман Булгакова покупали в шесть раз чаще, чем книгу Пушкина. Эти данные одинаковые и у «Читай-города», и у «Литреса».

Отметим, что роман «Мастер и Маргарита» вошел в топ-10 русской классики 2023 года, а «Евгений Онегин» занял 24-е место в рейтинге продаж «Читай-города». У «Литреса» роман Булгакова стал первой русской классической книгой, возглавившей топ продаж за месяц в период выхода фильма.

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Екатерина Петрова