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Россельхознадзор запретил импорт кормов для животных из Таиланда

12:43, 15.03.2024

Россельхознадзор ввел запрет на импорт кормов для домашних животных из Таиланда. Ограничения коснулись продукции шести компаний: Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и других.

Причина запрета — отсутствие контроля за производством и информации о происхождении сырья.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору также сообщила о временном запрете на ввоз кормов для домашних животных с предприятия итальянской компании Hill’s Pet Nutrition. Запрет введен с 6 февраля и касается всей произведенной на заводе продукции.

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Разиль Самигуллин
Общество
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