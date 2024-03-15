В России перестал работать сайт «Госуслуги»

В России перестал работать сайт «Госуслуги». На государственный сайт можно войти, однако различный функционал сайта выполняется с задержкой. Об этом сообщил корреспондент издания «Реальное время».

В настоящее время функционал сайта постепенно восстанавливается. Так, можно заказать выписки электронной трудовой книжки, однако сервис в первую очередь выдает пустую страницу, в которой спустя некоторое время появляется необходимый запрос.

Ранее более трех миллионов избирателей по всей стране воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» и теперь могут проголосовать на удобном для них участке.

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Разиль Самигуллин