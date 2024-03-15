Игорь Бикеев: «Каждый из нас есть власть»

Фото: Максим Платонов

Сегодня депутат Госсовета Татарстана, первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, профессор Игорь Бикеев отметил, что, голосуя на выборах, каждый гражданин сам является властью своей страны. Так, он выделил несколько тезисов.

— Во-первых, любые выборы необходимы прежде всего для формирования компетентных и эффективных органов власти. На этих органах огромная ответственность обеспечения нормального функционирования Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований. От того, кто занимается управлением, очень многое зависит, — подчеркнул Игорь Бикеев.

Он добавил, что если нет эффективных и компетентных органов власти, то могут быть неблагоприятные последствия, в том числе сдача интересов страны, потеря суверенитета и другое.

— Второй тезис — очень важно, чтобы избирались наиболее подготовленные к управленческой деятельности и действующие в интересах граждан люди. Принципиально важной является личность человека, — отметил Бикеев.

Далее он отметил, что право голоса — это не только право, но и важная привилегия. Выборы — это возможность договариваться и приходить к консенсусу вместо того, чтобы творить насилие, заверил Бикеев.

Любые выборы необходимы прежде всего для формирования компетентных и эффективных органов власти. На этих органах огромная ответственность обеспечения нормального функционирования страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Важно, чтобы люди сами решали важнейшие вопросы, а не условный дядя делал бы это за них. Голосуя на выборах, каждый гражданин сам является властью своей страны, региона, муниципального образования. То есть каждый из нас есть власть, и, наверное, глупо от этой привелегии отказываться, — подчеркнул Бикеев.

Он добавил, что в результате кризиса 1993 года на президента России возложен широкий спектр задач и обязанности социального мира. Он выступает арбитром и для органов федеральной власти, и для субъектов. Масштаб задач президента делает его выборы судьбоносными для страны, считает депутат.

— Масштаб задач требует, чтобы избираемый кандидат был неординарным, — отметил Бикеев.

Он подчеркнул, что в России продуманные избирательная система, а также детально регламентированное законодательство на выборах.

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Аделия Сафина