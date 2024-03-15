В Татарстане снизились спрос и предложение на рынке офисной недвижимости

Фото: Максим Платонов

Как рассказал интернет-изданию «Реальное время» руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Артем Кромочкин, в Татарстане наметилось повышение интереса к покупке офисов и уменьшение числа предложений. В части аренды аналитики, напротив, наблюдают, что интерес понижен.



Так, в феврале 2024 года количество объявлений о продаже офисов уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом интерес к приобретению данного типа коммерческой недвижимости вырос на 16% год к году.

Средняя цена покупки квадратного метра офисного помещения в Татарстане составила 94,4 тыс. рублей, а стоимость всего объекта — 8,1 млн рублей.

Объем предложения офисов в аренду в Татарстане в феврале 2024 года уменьшился на 38% в сравнении с годом ранее. В то же время показатель спроса в феврале 2024 года также снизился на 1,4% год к году.

Средняя арендная ставка на офисное помещение в феврале 2024 года выросла на 19%. Снять целый офис можно в среднем за 40 тысяч рублей, что на 1,5% выше, чем в прошлом году.



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