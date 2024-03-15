Два ребенка погибли на пожаре в Елабуге

В ночь на 15 марта в Елабуге на улице Истэлек, 10 произошел пожар в частном жилом доме. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения МЧС России по повышенному рангу «1 БИС». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение дома. Для ликвидации огня были использованы три ствола и ближайший пожарный гидрант, расположенный в 500 метрах. Открытое горение было локализовано и ликвидировано на площади 67 квадратных метров.

До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. Они были госпитализированы с ожогами. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 12-летней девочки. Позже было обнаружено тело второго погибшего ребенка — трехлетнего мальчика.

На месте пожара работают 42 специалиста и 14 единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели Государственного пожарного надзора.

Ранее в Набережных Челнах также произошел пожар в частном доме. 12 марта в 08.49 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре в городе Набережные Челны, в поселке 3ЯБ, в 28-м квартале, на 2-й улице, в доме №45. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения.

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Разиль Самигуллин